Genova – Una grossa tubazione dell’acquedotto che si rompe ed un vero e proprio geyser si apre in mezzo alla strada. E’ successo questa mattina in via Bologna e il grande flusso d’acqua ha provocato la chiusura della strada e disagi ai residenti e agli automobilisti.

Sul posto stanno operando i tecnici per ripristinare la conduttura.

Pesanti disagi anche per l’interruzione del servizio idrico.

notizia in aggiornamento