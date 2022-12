Genova – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso dell’anziana di 70 anni trovata morta nella sua abitazione di via della Maddalena, nel centro storico genovese. A fare il macabro ritrovamento, ieri sera, il figlio della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei e che si è precipitato a casa sua.

L’uomo ha subito dato l’allarme temendo che la madre fosse caduta vittima di un’aggressione avendo trovato la casa in disordine ma le successive verifiche tendono ad escludere la pista di un omicidio.

La persona potrebbe invece essere stata vittima di un malore ed aver cercato aiuto trascinando a terra gli oggetti della stanza.