Genova – E’ partito dalla zona della stazione Principe, diretto verso la Prefettura, in via Roma, il corteo organizzato dai lavoratori che oggi incrociano le braccia per lo sciopero generale nazionale indetto per protestare contro le scelte del Governo in materia fianziaria.

Il corteo sta già provocando modifiche al traffico locale e il blocco di alcune strade.

I lavoratori sono partiti da piazza Acquaverde e muoveranno per via -Balbi-Nunziata-Zecca-Corvetto-XII Ottobre-Vernazza-De Ferrari-Roma-arrivo in Largo Largo Lanfranco

Lo sciopero chiede al Governo maggiore attenzione per i lavoratori, per i salari e aiuti concreti alle famiglie.