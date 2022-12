Un debole fronte perturbato sta attraversando la Liguria spinto da deboli correnti umide che portano nuvole e precipitazioni deboli ma diffuse specialmente sul centro levante. Correnti che resteranno attive anche nei prossimi giorni anche se è previsto un leggero miglioramento a partire dal ponente ligure.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 21 dicembre 2022

Cielo coperto un po’ ovunque già a partire dalla mattinata. Pioviggini o deboli piovaschi saranno già attivi in nottata specialmente tra Savona ed il Tigullio.

Verso metà mattinata le piogge prenderanno consistenza, specialmente sul settore centrale della regione, dove saranno possibili rovesci di moderata intensità.

Nel pomeriggio traslazione dei fenomeni più intensi dapprima sul Tigullio e poi sullo spezzino. Sul resto della regione permarranno condizioni di cielo generalmente nuvoloso con delle schiarite solamente sull’imperiese.

Venti prevalentemente dai quadranti meridionali con intensità moderata. Tramontana moderata, invece, tra Savonese e Genovese di ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi costieri

Costa: min +9/13°C, max +11/14°

Interno: min +2/+8°C, max +6/+11°C (fondovalle/collina)

Giovedì 22 dicembre 2022

Giornata caratterizzata da molte nubi ma con bassa probabilità di precipitazioni. Schiarite saranno più probabili a ponente.

Venti: deboli, con locali rinforzi tra Savonese e Genovese di ponente, da nord. Tenderanno a divenire nuovamente meridionali sul levante dal tardo pomeriggio.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori minimi.

Tendenza per venerdì 23 dicembre 2022

Nubi sparse un po’ su tutta la regione, più compatte da Savona verso levante dove non si escludono locali pioviggini.

Clima mite per il periodo ma molto umido.