Genova – Allagamenti anche in presenza di precipitazioni ridotte, sotto la Guido Rossa a Cornigliano e ancora blocco del traffico sulla rotatoria per via San Giovanni D’Acri e sulla strada di accesso a via Tea Benedetti e ai varchi portuali.

La polizia locale ha chiuso la strada ieri notte mentre divampano le proteste per il ripetersi dei disagi che sembrano indicare una problematica seria all’impianto per il deflusso delle acque.