Ventimiglia (Imperia) – Si è costituito e viene interrogato in queste ore il compagno della nonna paterna del bambino di 6 anni trovato ferito, con gravi lesioni interne, lo scorso 19 dicembre, in circostanze apparse subito molto sospette.

Il nonno acquisito e la nonna avevano portato d’urgenza al negozio del padre, il bambino e avevano raccontato di averlo perso di vista e di averlo ritrovato a terra, per strada, con gravi ferite e lesioni e insinuando che potesse essere stato vittima di un’auto pirata.

Il piccolo era stato trasportato d’urgenza in ospedale, al Gaslini ma i racconti dei familiari non hanno convinto i medici che hanno trovato ben 8 vertebre rotte, costole rotte, addome schiacciato e fegato lesionato.

Oggi il colpo di scena con il “nonno acquisito” che si è presentato alle forze dell’ordine ed ha fatto parziali ammissioni.

L’uomo viene ascoltato in queste ore dal magistrato che segue il caso.

L’uomo si è presentato accompagnato da un avvocato ma non è ancora chiara la sua posizione.

Nei suoi confronti, al momento, non ci sarebbero provvedimenti restrittivi e non risulterebbe iscritto nel registro degli indagati.

Il caso del bambino scomparso e poi ritrovato ferito fuori casa ha suscitato grande emozione sui social ma qualcosa, nel racconto dei nonni, non tornava.

Le indagini hanno escluso che nella via Gallardi, dove sarebbe avvenuto l’investimento, siano passate auto e non è quindi chiaro chi abbia investito il bambino e se davvero si sia trattato di un incidente.