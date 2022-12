Genova – Lo hanno accerchiato e aggredito per rubargli il cellulare ed il portafogli. Brutta avventura per un ragazzo di 20 anni rapinato nei pressi della stazione della Metropolitana di Brin.

Il giovane stava rientrando a casa, intorno all’una e mezza, quando è stato circondato da un gruppo di ragazzini che ha iniziato a colpirlo con violenza intimandogli di consegnare lo smartphone e il portafogli.

Una sequenza di spintoni e poi di pugni che hanno convinto il ragazzo a consegnare quanto richiesto per evitare conseguenze peggiori.

La baby gang è poi fuggita facendo perdere le proprie tracce mentre il ragazzo ha chiesto aiuto ad un automobilista di passaggio che ha poi chiamato le forze dell’ordine.

L’aggredito è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo perchè dolorante per le percosse ma fortunatamente non avrebbe riportato lesioni gravi.

L’episodio ha suscitato nuovo allarme nella zona considerando che non si tratta del primo caso di aggressioni di questo tipo e probabilmente è in azione una baby gang composta da piccoli delinquenti.