Genova – Ha visto un uomo che chiedeva aiuto in mare, vicino al galeone Neptune del Porto Antico, e si è lanciato in acqua ma non è riuscito ad afferrarlo in tempo. Tragedia ieri sera, poco distante dall’Acquario dove un uomo è annegato in circostanze ancora da chiarire.

L’uomo è stato notato mentre si sbracciava chiedendo aiuto, verso le 19 ed un passante si è gettato in mare per salvarlo mentre altri chiamavano il 112.

La persona, però, è sparita tra i flutti prima dell’arrivo dei soccorritori ed è stato recuperato, ormai cadavere, dai sommozzatori dei vigili del fuoco accorsi sul posto.

Inutile ogni tentativo di rianimazione fatto dal 118, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso per accertare quanto avvenuto e come abbia fatto l’uomo a cadere in mare.