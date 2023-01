Imperia – Un grave incidente si è verificato nel corso della scorsa notte in corso Garibaldi, nei pressi della galleria Gastaldi, quando – per cause ancora da verificare – uno scooter e un’auto si sono scontrate.

Ad avere la peggio sarebbe stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, un ragazzo di appena 16 anni, che sarebbe rimasto gravemente ferito.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, l’automedica e anche l’elisoccorso Grifo che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il giovane all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.