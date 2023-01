Rapallo (Genova) – La Polizia di Genova ha arrestato un 32enne per minacce, resistenza e lesioni a P.U, denunciandolo inoltre per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Ieri sera una volante del Commissariato Rapallo è intervenuta in via Aurelia di Levante poiché era stato segnalato un uomo che camminava barcollando al centro della carreggiata.

Intercettato in corso Matteotti, gli agenti lo hanno seguito a piedi con l’intento di portarlo al sicuro e identificarlo, ma il 32enne ha cominciato a correre attraversando, pericolosamente e incurante dell’intenso traffico veicolare, via della Libertà.

Una volta raggiunto dagli operatori l’uomo ha messo in atto un comportamento violento minacciandoli e colpendoli con calci e pugni. Condotto in Commissariato, il fuggitivo è risultato essere in possesso di 15 gr. di hashish, celati all’interno di un “ovetto-sorpresa” giallo.

I 3 agenti feriti sono stati dimessi con 5 giorni di prognosi ciascuno mentre il 32enne sarà sottoposto alla direttissima in mattinata.