La Spezia – Ha tentato di passare l’esame per la patente di guida utilizzando un auricolare e un telefono collegato con qualcuno che gli poteva suggerire le risposte.

Un 53enne è finito nei guai per essersi presentato presso gli uffici della Motorizzazione Civile della Spezia per sostenere l’esame per la patente di guida nascondendo apparecchiature elettroniche ed auricolari occultati da cui riceveva suggerimenti da parte di complici che dall’esterno gli comunicavano risposte del quiz.

Gli esaminatori della Sezione provinciale della Motorizzazione Civile hanno richiesto l’intervento della Polizia Stradale perché avevano notato che il candidato aveva un microauricolare inserito nell’orecchio.

Gli operatori, intervenuti tempestivamente, colto l’uomo, un cittadino straniero di 53 anni, pregiudicato, residente nella provincia di Lucca lo deferivano all’autorità giudiziaria sequestrando il kit in suo possesso.