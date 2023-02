Marinella di Sarzana (La Spezia) – Un chiosco bar abusivo sul mare è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza in in riva al mare.

I finanzieri del comando provinciale di La Spezia, nel corso di un servizio di contrasto all’abusivismo demaniale, hanno sequestrato un prefabbricato in legno e metallo, adibito a bar per il periodo estivo, in quanto privo delle regolari autorizzazioni e, di fatto, completamente abusivo.

Il manufatto di oltre 40 mq, da verifiche effettuate presso l’ufficio tecnico del Comune di Sarzana, risulta non autorizzato sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.

L’accertata abusiva occupazione di spazio demaniale ha portato alla denuncia, a piede libero, del responsabile del manufatto alla Procura della Repubblica che darà seguito alle indagini, cui è stato altresì richiesto di convalidare la misura cautelare del sequestro, operata d’urgenza e nell’immediatezza dell’accertamento del reato, dagli investigatori di polizia giudiziaria del Corpo.

Tale struttura, allacciata alla rete idrica ed elettrica e ancorata su un basamento di cemento sull’arenile costiero, era stata costruita per fungere da bar durante il periodo estivo.

L’azione di servizio svolta dalla Guardia di Finanza costituisce un’ulteriore testimonianza del costante presidio del Corpo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni connessi agli illeciti in materia di concorrenza sleale ed inquinamento dell’economia legale, a tutela del mercato e a salvaguardia dei cittadini e degli operatori economici che esercitano la propria professione nel rispetto delle vigenti normative