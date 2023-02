Sanremo – Non è certo passato inosservato l’abito con il quale la influencer Chiara Ferragni si è presentata sul palco del Teatro Ariston lasciando di sasso Amadeus e Gianni Morandi che, a lungo, non hanno saputo cosa dire per sciogliere l’imbarazzo.

E così, prima di leggere una commovente lettera, ci ha pensato lei a “spiegare” che il suo non era un nude look portato all’estremo, sul palco più “tradizionalista” d’Italia e magari per attirare l’attenzione.

“questo non è un abito trasparente – ha spiegato Chiara Ferragni – ma un abito stampato con l’immagine del mio corpo nudo”.

Il “messaggio” secondo la celebre influencer sarebbe quello secondo cui “il corpo delle donne non è mai qualcosa di cui ci si deve vergognare”

Di certo, però, la “provocazione” di Chiara Ferragni resterà a lungo negli annali delle “mise” più hot apparse sul palcoscenico del teatro del Festival.