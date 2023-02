Cape Town – Ancora Kevin Escoffier. Ancora Team Holcim – PRB. La barca svizzera arriva prima sul traguardo di Cape Town e conquista anche la seconda tappa di The Ocean Race da Capo Verde a Città del Capo.

Dopo 1900 miglia ricche di colpi di scena, il finale è stato particolarmente emozionante. Una dura battaglia ha contraddistinto le ultime miglia della regata. All’alba di domenica mattina ben quattro squadre erano in lotta per la vittoria di tappa con Biotherm, 11th Hour Racing Team e Holcim – PRB che correvano di pari passo in condizioni di luce e variabili.

Anche Team Malizia è stata a lungo in gara e si è staccata solo nelle ultime ore. Il vento leggero e mutevole ha penalizzato la rotta da sud scelta dal team tedesco. Solo tre ore prima del traguardo, Escoffier e il suo team sono balzati in testa alla classifica, essendo stati in grado di navigare con un angolo leggermente migliore a una velocità simile verso Città del Capo, creando lo stretto distacco e guadagnare una posizione vincente.

Conquistano il secondo posto i francesi di Biotherm che arrivano con soli 16 minuti di ritardo. Terza piazza per la barca americana 11th Hour Racing che taglia il traguardo 25 minuti dopo i vincitori.

La seconda vittoria consecutiva proietta Team Holcim a 10 punti. A tre lunghezze di distacco c’è 11th Hour Racing mentre con 6 punti si avvicina Biotherm. Ma i giochi sono ovviamente apertissimi. Basti pensare che la prossima tappa da record, Cape Town-Itajaì, con le sue 12.500 miglia assegnerà al vincitore ben 10 punti.

Nell’Ocean Live Park di Cape Town si prepara la grande festa per gli equipaggi che avranno finalmente qualche giorno per riposare. La tappa Capo Verde – Città del Capo si è rivelata molto faticosa. Anche gli shore team potranno finalmente salire a bordo delle barche per tutte le operazioni di manutenzione e riparazione di eventuali danni.

Fino al 27 febbraio ci saranno attività ed eventi con un flusso di turisti che si preannuncia da record. Nel cuore del villaggio c’è il Pavilion di Genova con le attività che hanno riscosso grande successo già ad Alicante: dalla Camera immersiva sviluppata da ETT ai visori di “Virtual Reality” grazie ai quali si possono esplorare le zone iconiche del centro storico di Genova e I suoi Palazzi.

Nello spettacolare Victoria + Alfred Waterfront ci sarà spazio anche per le numerose attività legate alla sostenibilità.

Il 24 febbraio ci sarà la “In Port Race” ovvero la regata costiera che andrà ad alimentare la speciale classifica.

Il 26 febbraio la partenza della terza tappa con la lunga traversata verso il Brasile.