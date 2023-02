Savona – Nel corso della notte uno o più malviventi sono entrati in un bar tra piazza Mameli e via Cesare Battisti, forzando la serrature e portandosi via il fondo cassa che conteneva circa un centinaio di euro.

A dare l’allarme il proprietario del locale, che ha avvertito le forze dell’ordine. Le indagini degli agenti si stanno concentrando anche su altri due furti avvenuti nella zona con lo stesso metodo.