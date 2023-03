Genova – Ha seguito le indicazioni del navigatore Gps per raggiungere una località ma è finito in una strada senza sbocco senza riuscire ad invertire la marcia e restando bloccati.

Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, questo pomeriggio per un automobilista che percorreva le strade sulle alture di Bolzaneto.

Seguendo il navigatore si è trovato bloccato in una strada senza sbocco e durante la manovra di inversione è rimasto incastrato in via Pinolla, sopra Bolzaneto, a Genova.

I Vigili del fuoco hanno liberato il veicolo grazie all’uso di un argano a mano, permettendo al mezzo di completare la rotazione.