Luni (La Spezia) – Ha chiamato gli amici in videochiamata e poi ha cercato di togliersi la vita bevendo del detersivo liquindo. Drammatico intervento, nella notte tra sabato e domenica, degli agenti della squadra Volante di Sarzana per salvare la vita ad un ragazzo di 21 anni, originario di Caltagirone, in provincia di Catania, che aveva annunciato in videochiamata ai suoi amici l’intenzione di togliersi la vita.

La chiamata immediata degli amici al 112 potrebbe avergli salvato la vita anche se le condizioni del ragazzo sono gravissime.

Poco prima delle 5 del mattino gli agenti sono accorsi a Luni Mare presso la struttura ricettiva denominata “Residence Italia” da dove era partita un’altra chiamata di soccorso per lo stesso episodio.

Un ragazzo che soggiornava all’interno del residence aveva annunciato la propria volontà di togliersi la vita. Riprendendosi con il telefono cellulare in videochiamata, il ragazzo aveva ingerito un grosso quantitativo di detersivo liquido.

Sul posto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco, poiché il portiere non riusciva ad aprire la porta della camera del ragazzo.

All’interno il ragazzo era riverso a terra incosciente con segni di vomito. Dopo essere stato messo in posizione di sicurezza, gli agenti e il personale di soccorso hanno tentato di liberare le vie aeree per consentire la respirazione ma date le condizioni molto gravi del soggetto e la bassa frequenza cardiaca e con forti spasmi, il personale del 118 ha deciso l’immediato trasporto in ospedale, a La Spezia, dove si trova ancora ricoverato in condizioni molto gravi.

Nella stanza non sono stati trovati messaggi di addio e le indagini per capire il motivo del gesto partiranno dagli amici chiamati poco prima di mettere in atto il gesto.