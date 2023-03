Genova – Una taglia di 20mila euro per chi farà identificare i responsabili di diversi episodi di “decapitazione” di gatti compiuti a Genova, a Livorno e a Lucca. A offrire la ricompensa l’associazione animalista Aidaa che ha comunicato di aver intenzione di proseguire le indagini anche se, a diversi mesi dai ritrovamenti di gatti seviziati l’autore (o gli autori) dell’orribile mattanza non sono ancora noti alla Giustizia.

Gli animalisti invitano chiunque avesse informazioni a rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine per denunciare in maniera ufficiale quanto di loro conoscenza al fine di risolvere questa vicenda che ha portato alla morte di diverse decine di gatti che sono stati torturati, uccisi e decapitati nell’arco di diversi mesi da mani forse diverse ma non per questo meno criminali.

L’Associazione animalista AIDAA inoltre mette a disposione il proprio numero telefonico per eventuali segnalazioni via whatsapp al 3479269949 ma anche per chiamare dalle 17 alle 19 dal lunediìal venerdi.

“Ritenamo che questi siano casi che non possono essere dimenticati, il sacrificio di decine di gatti massacrati merita ulteriore approfondimento e qualsiasi informazione può essere importante, per questo abbiamo deciso di mettere una ricompensa di 20.000 euro che pagheremo a chiunque con la sua denuncia aiuterà ad individuare e con la sua testimonianza a far condannare in definitiva il responsabile o i responsabili di almeno uno di questi gatticidi”