Correnti umide e più fresche porteranno ad un leggero aumento della nuvolosità nella giornata di oggi, domenica 2 aprile, e non sono esclusi locali piovaschi.

Dall’inizio della prossima settimana, invece, in arrivo correnti fredde dai nord-ovest che faranno scendere di nuovo la colonnina di mercurio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 2 aprile 2023

Nelle prime ore del mattino nuvolosità irregolare sull’intera regione, non si esclude qualche fenomeno sulle Alpi Liguri e, localmente, sull’Appennino orientale. Nelle ore centrali della giornata ampie schiarite lungo la fascia costiera, mentre persisteranno degli addensamenti nelle zone interne.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci sull’Appennino orientale, non si escludono sconfinamenti nuvolosi, accompagnati da locali sgocciolii, sulla costa del levante. A ponente tempo in prevalenza asciutto con alternanza tra sole e locali annuvolamenti, maggiori addensamenti solo in prossimità dei rilievi.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti ad inizio e fine giornata.

Mare mosso, molto mosso al largo e sul levante in mattinata.

Temperature minime stazionarie od in lieve aumento. Massime in calo nelle zone interne, stazionarie sulla costa.

Costa: min +7/12°C, max +15/20°C

Interno: min -1/+7°C , max +8/18°C (fondovalle/collina)

Lunedì 3 aprile 2023

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità sul centro-ponente, possibili fenomeni associati, specialmente sui rilievi.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi tra la notte ed il mattino.

Mare poco mosso sotto-costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per martedì 4 aprile 2023

Giornata caratterizzata da tempo stabile e generalmente soleggiato lungo la costa, addensamenti pomeridiani nelle zone interne

Temperature in calo.