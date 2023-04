Genova – Panchine inutilizzabili, in via Corsica, nell’elegante quartiere di Carignano, per le deiezioni di piccioni, storni e gabbiani.

La denuncia arriva dai residenti della zona che, con l’arrivo della Primavera, trascorrono più tempo libero all’aperto e vorrebbero poter utilizzare le tante panchine all’ombra degli alberi.

Molte, però sono letteralmente ricoperte di uno strato di guano e sostare, anche fossero pulite, farebbe rischiare grosso l’incauto passante.

La situazione è particolarmente critica in alcune zone di via Corsica ma, in generale, quasi tutte le panchine della zona sono interessate dal “fenomeno”.

“In attesa di risolvere il problema dei volatili – spiegano i residenti – si potrebbe iniziare a pulire più spesso. Anche solo per mostrare ai Turisti una città curata e non, come sembra, in abbandono”.