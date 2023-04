L’ex Ministro Roberto Cingolani nuovo amministratore delegato di Leonardo su decisione del Governo e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti esprime soddisfazione per la nomina.

“Congratulazioni a Roberto Cingolani per il nuovo incarico come amministratore delegato di Leonardo – scrive il presidente Toti – Una nomina che premia senza dubbio il merito e le qualità dimostrate sul campo. Con Colingolani ho avuto modo di dialogare e confrontarmi a lungo quando guidava l’IIT di Genova e quando ha ricoperto l’incarico di governo come ministro della Transizione ecologica, dimostrando sempre equilibrio e professionalità. Leonardo è un pezzo importante dell’industria della Liguria e sono certo che Cingolani saprà valorizzare l’azienda, rafforzando il suo storico legame con il nostro territorio”.