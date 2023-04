Il 28, 29 e 30 aprile Chiavari celebra il centenario del gruppo Alpini cittadino M.A.V.M. Gerolamo Filippini.

Tre giorni densi di appuntamenti tra convegni, mostre, lancio in paracadute del tricolore e sfilata nel centro storico.

“Una grande famiglia che si riunisce per festeggiare un importante traguardo. Un secolo denso di memorie, di nostalgie, di legami che assume un significato profondo per tutti coloro che credono nei valori che da sempre ispirano ogni attività degli Alpini – dichiara il sindaco Messuti – A loro va il mio ringraziamento, a nome dell’amministrazione comunale, per lo spirito di sacrifico, per l’impegno e la perseveranza che ogni giorno mettono in campo a favore della comunità”.

“Cento anni di storia alpina del gruppo di Chiavari, poche parole che sottintendono così tanto impegno in un lasso di tempo che occupa tre generazioni, nella fedele osservanza dei valori fondamentali degli alpini quali il senso del dovere, del sacrificio, della lealtà, dell’operosità e della solidarietà. Il nostro gruppo, fedele custode di un pezzo di storia cittadina, ha la finalità primaria di tramandare i principi fondamentali, che ogni comunità civile dovrebbe possedere, alle future generazioni” dichiara il capogruppo di Chiavari, Valter Lazzari.

“Abbiamo organizzato un programma ricco di iniziative per celebrare i 100 anni degli Alpini. Parteciperà alla sfilata di domenica anche un gruppo storico di figuranti della Prima Guerra Mondiale che, per l’occasione, indosseranno le uniformi storiche del conflitto. Rinnovo il mio invito alla cittadinanza ad unirsi ai festeggiamenti della nostra grande comunità” dichiara l’organizzatore della manifestazione e consigliere del gruppo di Chiavari, Giorgio Canepa.

Mercoledì 26 aprile, alle ore 15, verrà inaugurata la mostra storica alpina presso l’anticamera della Sala Ghio-Schiffini della Società Economica di Chiavari. L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino a sabato 29 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Si entra nel vivo dei festeggiamenti venerdì 28 aprile. A partire dalle ore 21, sul palco dell’Auditorium San Francesco, si svolgerà lo spettacolo teatrale “Non si lascia nessuno indietro”, nato a un laboratorio narrativo e teatrale condotto da Mimmo Sorrentino con gli alpini di Vigevano. La rappresentazione narra la storia dalla fondazione del corpo nel 1872 sino alla la seconda guerra mondiale.

Sabato 29 aprile, alle ore 14, verrà aperto l’Ufficio Filatelico all’interno della Sala Ghio – Schiffini della Società Economica di Chiavari. A seguire, alle 15, il convegno sui “100 anni del gruppo Alpini ANA Chiavari”, con il coro Alpino Voci d’Alpe e la premiazione dei vincitori dei concorsi realizzati in occasione della manifestazione. Alle 18, appuntamento la spiaggetta del porto Chiavari per assistere al lancio paracadutato del Tricolore. L’evento si concluderà domenica 30 aprile con una serie di appuntamenti istituzionali. Alle ore 8 verranno deposte le corone al monumento degli Alpini in Largo Torriglia, al cimitero urbano e al campo militare dei Caduti. Alle 9 ritrovo in piazza N.S.dell’Orto per l’alzabandiera ed onore alla MAVM Gerolamo Filippini a Palazzo Bianco, e si darà il via alla sfilata – accompagnata dalla fanfara alpina della sezione ANA di Genova – che percorrerà viale Arata, corso Millo, via Martiri della Liberazione, piazza Matteotti, via Vittorio Veneto fino a giungere in piazza Roma per la deposizione della corona al monumento ai Caduti. Alle 10.45 verra officiata la santa messa dal vescovo di Chiavari, S.E. Mons. Giampio Devasini, con la partecipazione di Don Fabio Pagnin Cappellano Militare ed alpino, Don Gian Lorenzo Borzini Canonico della Cattedrale ed alpino, e Padre Aldo Campone. Il centenario si concluderà alle 18 con l’esibizione del coro alpino Soreghina all’interno dell’Auditorium San Francesco.