Con il rialzo delle temperature torna l’emergenza vespa killer anche in Liguria ed è molto importante controllare la presenza di nidi e sistemare bottiglie trappola.

Le regine di vespa velutina si stanno risvegliando dal torpore invernale e iniziano i primi voli per cercare sostanze zuccherine e per fondare i primi “nidi primari” che diventeranno colonie da migliaia di esemplari. Per questo è molto importante che tutti diano il loro contributo per cercare di bloccare o quantomeno rallentare la diffusione dell’insetto killer delle api e degli insetti impollinatori ma anche dell’uomo.

Gli esperti mettono in guardia: quello che si fa ora può avere un ruolo importante per il futuro delle api, degli insetti impollinatori in generale ma anche per la stessa sicurezza delle persone visto che nei paesi dove è già presente si registrano ogni anno decessi per le loro punture e ricoveri in ospedale per gli attacchi.

Già dal mese di febbraio è importante posizionare bottiglie trappola con buchi larghi un centimetro e piene di birra, appese agli alberi, nei giardini ma anche sui terrazzi di casa o alle finestre, specie se si vive vicino a zone verdi o alla campagna.

La birra nelle bottiglie attira le regine di vespa velutina che si risvegliano dal letargo e che hanno bisogno di nutrirsi con sostanze zuccherine o della fermentazione della frutta. Ogni cattura in questo periodo rappresenta un nido in meno di questo terribile insetto arrivato dall’oriente e per questo conosciuto come “calabrone asiatico”.



Si possono già anche trovare i primi nidi, i cosiddetti nidi primari. Assomigliano a palline da tennis di colore grigio e possono essere “appese” sotto lamiere di capanni degli attrezzi, dentro a garage o ricoveri poco frequentati o, ancora, sotto terrazzi, cornicioni ma anche in buche nel terreno o sotto rocce e in anfratti naturali.

Chi dovesse avvistare uno di questi nidi dovrebbe chiamare le associazioni degli apicoltori a questi contatti indicando il luogo esatto dove si trova il nido, possibilmente con foto e coordinate GPS

AlpaMiele

Apiliguria

Amici delle Api – Liguria

Gruppo Facebook Vespa velutina Genova e Provincia

Gruppo Facebook Vespa velutina La Spezia e Provincia