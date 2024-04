Apre oggi l’avviso pubblico “Specializzarsi per competere 2024” per l’erogazione di voucher a rimborso dei costi di iscrizione a corsi di perfezionamento e Master di primo e secondo livello post-lauream, una misura da 3 milioni di euro a valere sul programma regionale del Fse+ 2021-27

Il bando è rivolto a tutti gli studenti under 35 laureati e residenti in Liguria che potranno richiedere il voucher scegliendo percorsi erogati da università in tutta Italia

I voucher andranno a rimborso dei costi di iscrizione a master di I e di II livello e corsi di perfezionamento post-laurea.

Qui il bando per partecipare