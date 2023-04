Imperia – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo di 24 anni ferito ieri sera nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 22 in Lungomare Vespucci.

Il giovane era in sella ad una moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra cadendo poi negli scavi del cantiere presente sul posto.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine ed il giovane è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale per la gravita delle ferite riportate. I medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.