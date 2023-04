Pontedassio (Imperia) – Un’auto guidata da un uomo di 46 anni si è cappottata intorno all’1:30 della scorsa notte in via Nazionale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno raddrizzato la vettura e effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, sono giunti i sanitari del 118: il 46enne, rimasto ferito in maniera non grave, è stato trasportato all’ospedale per degli accertamenti.