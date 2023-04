Genova – Circondato da un gruppo di giovani e derubato del telefono cellulare sotto la minaccia di una bottiglia rotta. Momenti di comprensibile paura per un ragazzino minacciato e malmenato da un gruppo di malviventi formato da altri minorenni e da ragazzi più grandi.

Il ragazzo era nei giardini della Fiumara, a Sampierdarena, già tristemente noti per una lunga sequenza di episodi di micro criminalità quando è stato affrontato da almeno quattro teppistelli che prima lo hanno insultato e minacciato con il coccio di una bottiglia e poi gli hanno rubato il cellulare.

Il gruppetto è stato notato da un vigilante che ha subito chiamato le forze dell’ordine che hanno intercettato due dei componenti della banda alla stazione di Brignole, appena scesi da un treno locale.

I due fermati hanno 17 e 21 anni e sono stati denunciati per rapina.

Cresce l’allarme nella zona di Sampierdarena per le aggressioni e gli episodi di violenza che si registrano nell’area della Fiumara.