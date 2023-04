Vado Ligure (Savona) – Migliorano, all’ospedale San Paolo, le condizioni dell’uomo aggredito e accoltellato per strada dopo una lite per motivi di gelosia.

L’aggressione è avvenuta ieri sera, in via Cadorna dove, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero affrontati il marito di una donna e il presunto amante di lei.

L’aggressore potrebbe aver atteso il “rivale” per strada per poi iniziare una furiosa lite terminata con una coltellata che fortunatamente non ha causato danni mortali.

La persona ferita è stata soccorsa dall’ambulanz della Croce Oro di Savona e trasferito in ospedale per le cure del caso.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto e per assicurare alla Giustizia l’aggressore.