Varazze (Savona) – Entravano nelle seconde case vuote dai turisti e le ripulivano di ogni oggetto di valore non disdegnando neppure di dormirci per la notte.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Savona, al termine di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, hanno arrestato due giovanissimi poiché sopresi all’interno di un’abitazione a Varazze mentre stavano rubando orologi e capi d’abbigliamento.

Anche se molto giovani, i due erano ormai ben conosciuti alle Forze dell’Ordine, poiché ritenuti responsabili di vari furti e danneggiamenti commessi in abitazioni della zona.

Le modalità d’azione sono sempre le stesse. I giovani si introducono in appartamenti al momento inutilizzati, poiché “abitazioni estive” e, spesso, passano la notte all’interno delle case prescelte, danneggiando gli arredi e lasciando tutto a soqquadro, per scappare il giorno dopo rubando ciò che riescono a portare via (orologi, vestiti, ecc..). Spesso, in queste scorribande, i due ragazzi non sono soli ma accompagnati da loro amici.

I due ragazzi erano già stati denunciati all’Autorità Giudiziaria anche per furto e ricettazione di veicoli e sono ritenuti responsabili anche del danneggiamento di alcuni camper commesso nel mese di febbraio scorso.

Appena due giorni fa i due sono stati fermati all’interno di un’abitazione di Celle Ligure e, in quell’occasione, veniva trovata nella loro disponibilità anche un’autovettura (che, ovviamente, non avrebbero potuto guidare essendo minorenni) ed un ciclomotore, entrambi successivamente risultati rubati e restituiti ai legittimi proprietari. In seguito al fermo, i due giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ed affidati ad una comunità, ma sono immediatamente fuggiti e, subito dopo, hanno ripreso la loro attività delittuosa come se nulla fosse successo.

In definitiva un corposo curriculum criminale, che affonda le radici in un contesto di forte disagio e difficoltà familiari.

Nella giornata di ieri i militari della Compagnia di Savona hanno sorpreso i due giovani, insieme ad alcuni loro amici in un’abitazione di Varazze. Anche in questo caso, dopo aver passato la notte all’interno dell’abitazione ed aver messo tutto a soqquadro, i giovani stavano per allontanarsi dalla casa, arraffando tutto ciò che potevano. I militari, allertati dal proprietario dell’abitazione nel frattempo sopraggiunto, sorprendevano i ragazzi ancora all’interno dell’appartamento e li accompagnavano in caserma per i necessari accertamenti. I due minorenni cercavano anche di nascondere sotto la manica della felpa che indossavano alcuni orologi appena rubati, che però venivano immediatamente recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

I due giovani venivano arrestati ed accompagnati presso il centro di prima accoglienza di Genova.

I procedimenti sono attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.