Genova – Migliorano, all’ospedale Villa Scassi, le condizioni del rider travolto questo pomeriggio da un’auto mentre stava consegnando una ordinazione di cibo.

Il giovane, a bordo di una bicicletta, è stato urtato da una vettura che si è poi fermata per prestare soccorso.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso mentre il giovane veniva trasportato in ospedale.

Le sue condizioni non sarebbero gravi ma ha rischiato grosso.

In una nota Si Cobas punta il dito sui pericoli che corrono ogni giorno i raider che portano ordinazioni di cibo nelle case in cambio di pochi spiccioli.

Lo scorso anno sono stati tre i rider che hanno perso la vita durante il loro lavoro e Si Cobas sta organizzando una nuova giornata di sciopero nazionale proprio per chiedere alle aziende che li arruolano di sottoscrivere contratti di lavoro più equi e con maggiori garanzie per i lavoratori.