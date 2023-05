Moneglia (La Spezia) – Sono ripresi regolarmente solo nella notte i viaggi dei treni bloccati ieri notte sulla linea tra Genova e La Spezia a causa di un incendio di sterpaglie divampato ieri sera, intorno alle 23, nei pressi della stazione ferroviaria di Moneglia.

Un treno regionale diretto a Genova è stato bloccato sulla linea mentre i vigili del fuoco intervenivano per spegnere le fiamme e bonificare l’area. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per oltre un’ora anche per consentire i primi rilievi per accertare le cause dell’incendio.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi ma sembra probabile che l’incendio sia scaturito dal lancio di una sigaretta dal finestrino di qualche treno di passaggio.

In corso le indagini delle forze dell’ordine.