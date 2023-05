Genova – Sono gravi le condizioni dell’uomo di 42 anni soccorso in via Sant’Alberto, sulle alture di Sestri Ponente, a seguito di un brutto incidente stradale.

L’uomo era in sella ad una bicicletta quando si è scontrato con un motociclista che stava percorrendo la strada in senso opposto. Ad avere la peggio il ciclista che è stato sbalzato a terra ed ha riportato una brutta frattura ad una gamba e diverse lesioni.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Ancora in corso di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.