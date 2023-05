Correnti di aria umida continuano ad interessare la Liguria causando locali annuvolamenti, ma scarse precipitazioni e limitate alle aree interne durante il pomeriggio.

Analoga situazione per tutto il week end che sta iniziando.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 6 maggio 2023

Al mattino banchi di nubi basse sul settore centro-occidentale del Golfo, con locali estensioni alla fascia costiera savonese e del genovese di ponente, cielo sereno o velato altrove. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sulle testate di Val Trebbia e Aveto, ma con gli eventuali fenomeni in slittamento verso il Piacentino. Qualche rovescio o breve temporale anche sulle Alpi Liguri. Generale attenuazione dei fenomeni in serata, ma cielo non completamente sereno.

Venti deboli meridionali, qualche rinforzo nel pomeriggio sui versanti padani.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie le minime; in contenuto calo le massime lungo le coste.

Costa: min 13/16°C, max +19/22°C

Interno: min: +7/13°C , max 19/24°C

Domenica 7 maggio 2023

Cielo da poco nuvoloso/velato a nuvoloso nell’arco della giornata. Non si esclude qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi Liguri tra pomeriggio e sera. Assenza di fenomeni altrove.

Venti deboli meridionali, qualche rinforzo nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie.