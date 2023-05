Una perturbazione è in arrivo dalla Francia e porta un peggioramento sensibile nelle attuali condizioni meteo. Secondo le previsioni di Arpal già dalla notte il passaggio del fronte porterà piogge diffuse associate a rovesci e temporali con possibili fenomeni forti su tutte le zone.

Per domani, mercoledì 10 maggio previste precipitazioni in esaurimento in mattinata da Ponente con valori cumulati a metà giornata localmente significativi su CE.

Residua spiccata variabilità con possibili rovesci moderati nel pomeriggio. Segnaliamo venti da Nord 40-50km/h su B e parte orientale di A con rinforzi e raffiche sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte.

GIOVEDI’ 11 MAGGIO Permangono condizioni di instabilità con piogge sparse a carattere di rovescio o temporale al più moderato.

Nuvolosità in aumento sul centro Ponente della regione mentre a Levante prevalgono ancora le schiarite. I venti sono deboli variabili mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 18.1 gradi.

Minime ancora in o aumento con valore più basso, 6.6, a Pratomollo (1520 metri, nel comune di Borzonasca, Genova) mentre, alle ore 11.00, la rete Omirl segnala, come valore massimo raggiunto fin qui, 25.4 a Sarzana (La Spezia).