Pietra Ligure (Savona) – Festa grande in paese per l’accesso alla finale dell’Eurovision della cantante ligure Alessandra Mele. La giovane, nata a Pietra Ligure, rappresenterà la Norveglia – di cui è ora cittadina – alla competizione musicale europea a cui parteciperà anche il “nostro” Marco Mengoni.

Alessandra Mele ha convinto giurati e pubblico con la sua potente esibizione e canterà Queen of Kings alla finale di sabato.

Gli italiani avranno quindi due cantanti in gara e potranno votare per Alessandra visto che il regolamento della competizione vieta di votare per la canzone che rappresenta il proprio Paese.