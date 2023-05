Resta instabile il tempo della Liguria per effetto della perturbazione di origine atlantica che la sta attraversando da ieri sera. Le previsioni di Arpal prevedono il perdurare di condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni, con possibili precipitazioni, soprattutto nelle aree interne.

Per oggi, mercoledì 10 maggio

Tempo instabile con precipitazioni in esaurimento a Levante e rovesci residui più probabili nell’interno di intensità generalmente moderata; non si escludono isolati episodi forti su Ponente (zona A)

Venti da Nord generalmente moderati con rinforzi 50- 60km/h e raffiche sui crinali di tutte le zone, in calo

Giovedì 11 maggio

Permangono condizioni di instabilità con rovesci sparsi al più moderati nell’interno

Venerdì 12 maggio

Il tempo si mantiene instabile con piogge diffuse e rovesci più probabili sul centro-Levante, di intensità anche moderata