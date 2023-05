Sestri Levante – Erano diventati il terrore dei vicini di casa. I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato una coppia di 50enni al termine di una breve indagine avviata su denuncia di alcune delle vittime.

I due, per futili motivi, avevano iniziato una vera e propria “battaglia” contro i vicini e in più occasioni li hanno minacciati ed aggrediti verbalmente e non solo.

Quando dalle parole si è passati ai danneggiamenti volontari delle auto e ad imbrattare i muri con scritte, una coppia di 40enni ha deciso di reagire e di coinvolgere le forze dell’ordine per riportare la situazione sotto controllo senza cedere alla tentazione di farsi giustizia da se.

I militari hanno effettuato alcune verifiche e denunciato i due per atti persecutori. Ora potrebbe partire una causa di risarcimento danni per ottenere il giusto indennizzo per le riparzioni dell’auto danneggiata e i muri che sono stati ridipinti.