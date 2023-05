Camporosso (Imperia) – Bocconi avvelenati o sostanze sparse a terra nelle zone di passaggio. E’ allarme nel territorio del comune di Camporosso per una serie di avvelenamenti di cani.

Le vittime sarebbero già tre e altri due animali sono stati salvati in extremis dai veterinari con lavande gastriche e forti dosi di farmaci.

Sui social si ripetono gli appelli ai proprietari di cani a stare molto attenti a dove passano poiché sembra che gli avvelenamenti siano avvenuti tutti nella zona delle Poste ma le segnalazioni di strane sostanze a terra e bocconi arrivano anche da altre zone.

Non è chiaro se si tratti di materiale caduto accidentalmente o se sia in azione una persona disturbata con gravi problemi ma la paura, tra i proprietari di cani è grande.

Sulla vicenda potrebbe essere aperta un’indagine per accertare se vi siano collegamenti tra gli episodi avvenuti e per individuare l’eventuale responsabile.