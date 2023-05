Genova – Alcuni militanti della Lega sono stati aggrediti, questa mattina, in piazza Pilo, a Sestri Ponente, mentre presidiavano un gazebo per il volantinaggio.

Non è chiara la dinamica dell’episodio ma sembra che una ragazza si sia scagliata contro il gazebo lanciando per aria i volantini contro l’utero in affitto e nel gesto avrebbe scontrato una militante facendola cadere a terra.

La giovane è stata soccorsa e trasferita in ospedale per accertamenti.

Secondo le prime informazioni la ragazza che ha aggredito il gazebo non sarebbe nuova ad episodi di questo tipo e già in passato avrebbe strappato volantini della Lega.