Genova – Forse un malore o la velocità eccessiva a causare, nella notte, l’incidente stradale che ha visto il ribaltamento di una vettura sull’elicoidale della Sopraelevata, a Sampierdarena.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 della scorsa notte e due giovani di 21 anni sono rimasti feriti in modo fortunatamente non grave e sono strati trasferiti in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Ancora in via di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente ma dalle prime informazioni sembra che la vettura viaggiasse in direzione del centro città quando, per cause ancora da verificare, si è ribaltata su un lato.

I due occupanti sono stati soccorsi da altri automobilisti mentre sul posto arrivavano le ambulanze del 118.