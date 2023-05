Genova – Automobilisti e trasportatori già in coda dalle prime luci dell’alba sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce per lavori.

I cantieri aperti tra Ovada e il raccordo con la A10 Genova – Ventimiglia causano incolonnamenti in direzione mare.

La carreggiata è ridotta ad una sola corsia e il flusso di camion e Tir è enorme e crea un imbottigliamento.

Chi percorre quotidianamente il tratto autostradale continua a chiedere che venga reso gratuito a titolo di compensazione per i disagi subiti, ormai da anni.