Genova – Sono stati individuati e catturati i due giovani autori della tentata rapina ad un commesso di un supermercato di via Galliano nel quartiere di Sestri Ponente. A trovarli le indagini congiunte di polizia e carabinieri.

Si tratterebbe di due giovani di 33 e 22 anni traditi da un casco da motocicletta usato durante il tentativo di rubare l’incasso al dipendente Carrefour che stava andando a versare il denaro in banca.

I due, appostati fuori dal negozio, hanno seguito l’uomo sino al momento nel quale uno dei due è sceso dallo scooter ed ha spintonato il commesso minacciandolo con una pistola giocattolo copia perfetta di una vera arma.

Alla minaccia, però, il dipendente non ha consegnato il denaro ed ha invece ingaggiato una colluttazione con il rapinatore che è poi fuggito risalendo sullo scooter.

Nelle indagini seguenti si è scoperto che una telecamera della zona aveva ripreso i due a bordo di uno scooter con la targa parzialmente oscurata da un nastro adesivo. Targa e modello dello scooter hanno fornito i primi elementi di indagine e il fermo immagine ha permesso di risalire ad uno dei due rapinatori che, nel frattempo, aveva rimosso alcuni adesivi dal casco con la speranza di non essere identificato.

In realtà, una volta fermato, è stato facile dimostrare che il casco aveva degli adesivi corrispondenti con le immagini raccolte e l’uomo avrebbe confessato fornendo i nome del presunto complice che è stato arrestato nell’abitazione della fidanzata a Varazze.