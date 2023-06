Genova – Ancora emergenza cinghiali sulle alture di San Fruttuoso dove un branco di cinghiali, adulti e cuccioli, ha ribaltato alcuni bidoni della spazzatura, danneggiando le auto in sosta, e ha banchettato in mezzo alla strada rischiando di provocare un incidente.

E’ successo in via del Manzasco e inutili sono state le ripetute chiamate per far intervenire chi ha la responsabilità della sicurezza cittadina.

Il branco ha proseguito per oltre un’ora il banchetto e ha lasciato la strada ingombra di resti di cibo e spazzatura di ogni genere.

Gli operatori Amiu stanno ripulendo ma i residenti sono sicuri che la scena si ripeterà forse già questa sera.

(Foto Facebook)