Genova – Non ce l’ha fatta Loredana Inturri, la genovese di 49 anni coinvolta nel terribile incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 Torino – Verona tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa.

La donna era ricoverata in condizioni disperare da giovedì quando è rimasta schiacciara tra due camion dentro all’auto nella quale viaggiava e dove avevano perso la vita altre due persone.

Loredana Inturri abitava nella zona del Cep di via Novella ed era molto conosciuta nella zona dove abitava. Lascia un figlio di 20 anni.