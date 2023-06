Osiglia (Savona) – Hanno perso la casa per una complessa vicenda giudiziaria e per protesta hanno deciso di vivere in un fuoristrada. E’ la storia di orgoglio e dignità di una coppia di anziani 72enni residenti da sempre nel piccolo comune della provincia di Savona.

I due hanno perso la villetta nella quale vivevano a seguito del fallimento dell’azienda di famiglia, che si occupava di manutenzione di antenne della telefonia mobile, crack dovuto a fatture mai saldate e per protesta hanno scelto di trasferirsi, con la cagnolina inseparabile, nella vettura parcheggiata nel paese.

Una scelta di dignità perché la famiglia ritiene di essere vittima di un caso di mala Giustizia e vorrebbe poter almeno restare nella propria casa per le difficili condizioni di salute di lui, affetto da diabete grave e invalido a seguito dell’amputazione di alcune dita dei piedi.

Il Comune di Osiglia ha offerto alla famiglia un piccolo appartamentino ma si tratterebbe di accettare un’ingiustizia e i due hanno rifiutato.

Ora il caso sta avendo larga eco sui Media ed è probabile che la storia possa avere l’attenzione che merita, compreso il riesame, in Tribunale, di un fallimento non voluto e causato dalle fatture che qualcuno ha preferito non pagare.