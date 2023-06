Chiavari – Misterioso incidente, nella notte, sull’autostrada A12 Genova – Livorno dove un’auto si è schiantata contro il guard rail nel tratto tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova.

All’incidente hanno assistito diversi automobilisti che hanno subito allertato i soccorsi chiamando il 112 ma quando le auto di soccorso hanno raggiunto il punto indicat hanno trovato solo la vettura incidentata e nessuna persona nei pressi.

Subito sono scattate le ricerche per capire dove si trovasse il conducente del veicolo ma non è stato individuato nessuno e le forze dell’ordine sospettano che la persona alla guida non si volesse far trovare.

Forse l’auto risulterà rubata ma sull’incidente è stata aperta un’indagine per accertare chi fosse alla guida e le circostanze esatte dell’incidente.

Alla luce del sole sono riprese le ricerche per individuare il percorso fatto dalla persona per allontanarsi dal veicolo.

(Foto di Archivio)