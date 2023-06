Chiavari – Proseguiranno anche questa settimana i controlli serrati della polizia locale per individuare e sanzionare i “furbetti del parcheggio disabili” che posteggiano abusivamente nei posti riservati o espongono permessi senza averne diritto.

Controlli che, negli ultimi giorni, hanno già permesso ben 80 sanzioni ad automobilisti che non avevano alcun diritto ma anche a chi usa permessi speciali per posteggiare anche se nell’auto non c’è nessun disabile.

A rafforzare i controlli della polizia locale l’impulso dato dall’amministrazione comunale che intende arrivare alla tolleranza zero per chi approfitta delle circostanze per parcheggiare a danno di veri disabili e persone con difficoltà motorie.

I controlli avvengono aumentando la presenza degli agenti sul territorio ma anche grazie alle segnalazioni dei Cittadini che possono contattare la polizia locale e denunciare abusi o situazioni verificabili poi dagli agenti.