Una corsa non competitiva per le vie di Marassi per raccogliere fondi per la Band degli Orsi che sostiene le famiglie dei bambini in cura al Gaslini e che incontrano difficoltà a trovare casa e sostenere le spese della “trasferta” per la cura dei propri piccoli.

E’ la Family Civ Run organizzata per il 7 luglio dal Civ nel Cuore di Marassi con due diverse partenze per una marcia da 2 km per le famiglie ed una corsa da 4 km (non competitiva) riservata agli sportivi e ai camminatori.

La prima partenza è attesa per le 18 e per l’occasione le vie e le strade di Marassi subiranno modifiche al traffico

Sono previsti gadget e premi e per partecipare occorre l’iscrizione con offerta minima di 5 euro da versare presso l’agenzia RT Immobilare di via Tortosa 105

Punto di ritrovo per i partecipanti in corso De Stefanis, angolo via Tortosa