Genova – Pochi minuti di pioggia molto forte e in ValPolcevera si segnalano allagamenti di strade e scantinati.

Allagamenti con problemi alla circolazione vengono segnalati dalla polizia locale in via Verona in corso Perrone- via Vezzani piazza Pallavicini ed ancora in via Ferri e in via Borzoli

notizia in aggiornamento