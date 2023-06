Genova – Ha incontrato per strada i due giovani che le avevano scippato una collana d’oro del valore di circa 10mila euro e ha subito chiamato la polizia permettendo l’arresto.

Finale a sorpresa per la vicenda dello scippo di Sena Halilovic, considerata da molti la “regina dei Rom”.

La donna, 67 anni, capostipite della famiglia Halilovic, molto conosciuta in città per diverse vicende giudiziarie, era stata aggredita e scippata per strada, in via Buozzi, nella zona di Dinegro ma, invece di scatenare una caccia all’uomo attraverso la sua comunità, si era rivolta alla polizia per denunciare il fatto.

Una scelta dettata anche dal fatto che alcuni passanti, vedendola a terra dolorante, avevano subito chiamato le forze dell’ordine.

Sena aveva raccontato di essere stata scippata da due ragazzi di probabile origine nord africana ed ha fornito una descrizione particolareggiata e dettagliata dei due.

Nei giorni scorsi, tornando sul “luogo del delitto”, Sena Halilovic ha incontrato nuovamente i due per strada e ha subito chiamato le forze dell’ordine permettendo l’arresto.

Per il momento non è chiaro che fine abbia fatto la collana di ingente valore ma la decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine invece di farsi giustizia da sè ha già il sapore di una storia a lieto fine.